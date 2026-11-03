Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor! Yargıtaydan emsal karar

Evini satışa çıkarmak isteyen mülk sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin Yargıtaydan emsal niteliğinde bir karar geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracının oturduğu evin potansiyel alıcılara gösterilmesi konusunda açılacak davalarda arabuluculuğa başvurulmasının zorunlu olduğuna hükmetti. Kararda, ev sahiplerinin kiracının özel hayatını gözetmeden, istedikleri zaman konuta gelemeyeceği de vurgulandı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, emsal karara konu olan anlaşmazlık Mersin'de meydana geldi. Evini satışa çıkaran bir mülk sahibi, kiracısının konutu alıcı adaylarına göstermemesi üzerine Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme, taşınmaza satılık ilanı asılmasına ve konutun potansiyel alıcılara gösterilmesine izin verdi. Ancak kiracının karara itiraz etmesi üzerine dosya, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi'ne taşındı.

İstinaf mahkemesi, dava öncesinde zorunlu arabuluculuk yoluna başvurulmadığını belirterek yerel mahkemenin kararını kaldırdı ve davanın usulden reddine karar verdi.

MAHKEMELER ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞANDI

Benzer uyuşmazlıklara ilişkin farklı mahkemelerden birbirinden farklı kararlar çıktı.

Gölbaşı 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, arabuluculuk süreci işletilmeden açılan bir davayı usulden reddetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi ise konutun alıcılara gösterilmesine yönelik taleplerin acele işlerden sayılması gerektiğini belirterek zorunlu arabuluculuk kapsamında olmadığına hükmetti.

Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi de başka bir davada, konutun altı ay boyunca her cumartesi saat 11.00 ile 13.00 arasında alıcılara gösterilmesine karar verdi.

Mahkemeler arasında ortaya çıkan farklı uygulamaların giderilmesi amacıyla konu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne taşındı.

YARGITAY KARARINI VERDİ: ARABULUCULUK ZORUNLU

Dosyayı değerlendiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle aldığı kararla mahkemeler arasındaki içtihat farklılıklarını giderdi.

Yüksek Mahkeme, kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların zorunlu arabuluculuk kapsamında bulunduğuna karar verdi.

Buna göre, kiracının oturduğu konutun potansiyel alıcılara gösterilmesine ilişkin anlaşmazlıklarda da dava açılmadan önce arabuluculuk sürecinin işletilmesi gerekiyor.

EV SAHİPLERİ İSTEDİKLERİ ZAMAN EVE GİDEMEYECEK

Kararda, kiracıların özel hayatının korunmasına ilişkin önemli ayrıntılara da yer verildi.

Kiracının konutu alıcı adaylarına gösterme yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu durumun ev sahibine habersiz şekilde veya istediği saatte eve gelme hakkı vermediği belirtildi.

Konutun gösterileceği gün ve saatlerin önceden planlanması, bu süreçte kiracının menfaatlerinin de dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

EVİN GÖSTERİLECEĞİ SAATLER NASIL BELİRLENECEK?

Yargıtayın kararına göre, konutun alıcılara hangi sıklıkla ve hangi saatlerde gösterileceği belirlenirken çeşitli koşullar göz önünde bulundurulacak.

Bu kapsamda kiracının özel hayatının gizliliği, taşınmazın bulunduğu konum, konutun ortalama satış süresi ve genel ekonomik şartlar değerlendirilecek.

Böylece ev sahibinin konutunu satma hakkı ile kiracının özel hayatının korunması arasında denge gözetilecek.