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Mersin'deki 19 yıllık 'mumya ceset' cinayetine 3 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden açılan soruşturma çerçevesinde 19 yıl önce bir evin avlusunda, etrafı tuğlalarla örülüp üzeri betonla kapatılmış dondurucunun içerisinde bulunan 'mumya ceset' olarak bilinen cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Mersin'deki 19 yıllık 'mumya ceset' cinayetine 3 tutuklama

1 Ağustos 2007 tarihinde Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537 Sokak'ta bulunan müstakil evin avlusunda, etrafı tuğlalarla örülerek üzeri betonla sıvanmış yapının içerisinde bir dondurucu bulunmuştu. Yan yatırılmış haldeki buzdolabı açıldığında kilime sarılı erkek cesediyle karşılaşılmış, yapılan incelemelerde cesedin 49 yaşındaki Bahaddin Sefer'e ait olduğu belirlenmişti. Başında kırık ve boynunda kesici alet yaralanması tespit edilen Sefer'in ölümünün ardından dosya faili meçhul olarak kalmıştı.

Mersin deki 19 yıllık mumya ceset cinayetine 3 tutuklama 1

Mersin'deki 19 yıllık 'mumya ceset' cinayeti

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik başlattığı çalışmaların ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ele alınan dosya kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 'Tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme' suçu kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda 30 Ekim sabahı Mersin merkezli Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mersin deki 19 yıllık mumya ceset cinayetine 3 tutuklama 2

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda Hikmet Ş., Hadi Y., Ahmet İ., Bektaş Ş., Özlem Ş. ve Ayşe E. gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına giren şüpheli ifadeleri, cinayetin nasıl işlendiğine ilişkin ayrıntıları da ortaya çıkarmıştı.

Mersin deki 19 yıllık mumya ceset cinayetine 3 tutuklama 3

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

İfadelere göre, olay gecesi saat 23.00 sıralarında Bahaddin Sefer, Hikmet Ş., Süleyman K. ve Hadi Y. maktulün evinde birlikte alkol aldı. Bu sırada Süleyman K., Sefer'in arkasından yaklaşarak başına demir çubukla vurdu. Yere düşen Sefer'in üzerine Süleyman K. ve Hadi Y. çullanırken, sıvacılık yapan Hikmet Ş. de elindeki bıçakla maktulün boğazını kesti. Sefer'in hayatını kaybettiğini anlayan şüpheliler, cesedi kilime sararak evdeki buzdolabının kapağını söktü. Dondurucuyu yan yatırarak cesedi içine yerleştirmeye çalışan şüpheliler, maktulün iri yapılı olması nedeniyle başarılı olamayınca bacaklarını kesti. Cesedi bu şekilde dondurucuya yerleştirdikleri belirtildi.Cinayetin izlerini ortadan kaldırmak isteyen şüphelilerin, dondurucuyu evin avlusuna taşıdığı, içerisine beton dökerek çevresini tuğlalarla ördüğü ve üzerini sıvayarak oturulabilecek sedir görünümü verdiği belirlenmişti.

Mersin deki 19 yıllık mumya ceset cinayetine 3 tutuklama 4

3 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Emniyette ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Hikmet Ş., Hadi Y. ve Ahmet İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlülerinin uygulandığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin Mumya
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