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Kamyonetin çarptığı otomobil savrularak yayaya çarptı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyonet çarptı. Savrulan otomobilin yayaya çarptığı kazada toplam 2 kişi yaralandı.

Kamyonetin çarptığı otomobil savrularak yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaza, Ereğli-Kepez yolu üzerindeki ışıklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 67 ADH 121 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen A.A. (75) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kamyonetin çarptığı otomobil savrularak yayaya çarptı: 2 yaralı 1

KAMYONET KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİLE ÇARPTI

Çarpmanın şiddetiyle ileri doğru savrulan otomobil, o sırada yaya geçidini kullanan 46 yaşındaki N.K. adlı kadına çarptı. Kazada havaya savrulan N.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Z.K. yaralandı.
Kamyonetin çarptığı otomobil savrularak yayaya çarptı: 2 yaralı 2

OTOMOBİL SAVRULARAK YAYA ÇARPTI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kamyonetin çarptığı otomobil savrularak yayaya çarptı: 2 yaralı 3

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin otomobile arkadan çarptığı ve savrulan otomobilin yaya geçidindeki kadına çarptığı yer aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kaza
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