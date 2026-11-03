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Lisede skandal görüntüler: Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler

İzmir'in Konak ilçesindeki bir lisede bir grup öğrencinin okul bahçesindeki palmiye ağacını kasten ateşe verip yanan alevlerin önünde gülerek video çekmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Lisede skandal görüntüler: Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler

Konak ilçesinde yer alan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde, pes dedirten bir olay meydana geldi.

LİSEDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Okul bahçesindeki bir palmiye ağacını ateşe veren kimliği belirsiz öğrenciler, ardından alevlerin karşısına geçerek kahkahalarla poz verdi ve bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Lisede skandal görüntüler: Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler 1

AĞACI ATEŞE VERİP KAHKAHALARLA POZ VERDİLER

Alevlerin kısa sürede ağacı sarmasına aldırış etmeyen bazı öğrenciler, tehlikeli durumu eğlenceye dönüştürdü. Görüntülerde gençlerin, "Palmiye yaktılar" diyerek alkış tuttuğu, bir diğerinin ise "Profesyonel yaktı" ifadeleriyle gülerek video çektiği açıkça görüldü.

Yaktıkları ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin o anları ise büyük tepki topladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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İzmir ateş lise
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