Ev taşıma kabusa döndü! Vinç bir anda alev aldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ev taşıma sırasında kullanılan vinç aniden alev aldı. Korku dolu anların yaşandığı olayda vatandaşlar bir yandan eşyaları kurtarmaya çalışırken, bir yandan da su dolu damacanalarla yangına müdahale etti.

Yangın, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartman dairesinden eşya almak için kullanılan vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, olay yerinde büyük panik yaşandı.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU!

Alevleri fark eden site sakinleri ve eşya taşıma görevlileri, zamanla yarışarak eşyaları vinçten tahliye etmeye başladı. İtfaiye ekipleri gelene kadar bazı vatandaşlar, su dolu damacanalarla yangını söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, vinç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

