HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ev yangını korkuttu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde yaşanan ev yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Armutlu mevkiinde bulunan bir evde yangın çıktı.

Ev yangını korkuttu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde yaşanan ev yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Armutlu mevkiinde bulunan bir evde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Karaadilli ve Şuhut Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramasını engelledi.

Ev yangını korkuttu 1

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olay, belde halkı arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güney Kore’de araç pazara daldı: 2 ölü, 18 yaralıGüney Kore’de araç pazara daldı: 2 ölü, 18 yaralı
Özel'in 'Çınar' iddialarına başsavcılıktan yalanlamaÖzel'in 'Çınar' iddialarına başsavcılıktan yalanlama

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.