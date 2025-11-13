Ev yangını korkuttu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde yaşanan ev yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Armutlu mevkiinde bulunan bir evde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Karaadilli ve Şuhut Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramasını engelledi.

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olay, belde halkı arasında kısa süreli paniğe neden oldu.