HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Evde çıkan yangında yaşlı çiftin yardımına komşuları koştu

Antalya'da 2 katlı müstakil evdeki yaşlı kadın, ilaçlama sonrası temizlik yaparken karanlık olan kanepenin altını çakmakla kontrol etmek isteyince kanepe alev aldı. Yaşlı çift, dumanları fark eden komşuları tarafından kurtarıldı.

Evde çıkan yangında yaşlı çiftin yardımına komşuları koştu

Yangın, Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2562. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice ve Mehmet Tekin çiftinin yaşadığı evde bir gün önce yapılan ilaçlama sonrası yaşlı kadın evde temizlik yapmak istedi. Yaşlı kadın kanepenin altını karanlık olduğu için çakmakla kontrol ettiği sırada kanepe örtüsü bir anda alev aldı. Yaşlı kadının yanmaya başlayan kanepeyi söndürme çabaları yetersiz kalırken, alevler hızla evdeki diğer eşyalara sıçradı.

YAŞLI ÇİFTİ KOMŞULARI KURTARDI

Yaşlı kadın tuşlu telefonundan 112'yi arayarak yardım isterken, dumanları gören komşuları eve gelerek Hatice Tekin ve hasta olan eşi Mehmet Tekin'i dışarı çıkardı. Komşuları, yangını hortumla su tutarak söndürmeye çalıştı. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin müdahalesi ile 45 dakikalık çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaşlı çifti evden çıkaran Mehmet Kabak, "Evde oturuyordum, duman gördüm. Hanım geldi, ‘İhtiyarların evi yanıyor' dedi. Koştum baktım hemen, birini polis memuru çıkardı, diğerini de ben çıkardım. 2 kişi vardı içeride" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydınlar'da kar yağışıAydınlar'da kar yağışı
Amca çocuklarının kavgasında kan aktı: 5 yaralıAmca çocuklarının kavgasında kan aktı: 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.