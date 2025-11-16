Evde çıkan yangında yaşlı çiftin yardımına komşuları koştu

Yangın, Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2562. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice ve Mehmet Tekin çiftinin yaşadığı evde bir gün önce yapılan ilaçlama sonrası yaşlı kadın evde temizlik yapmak istedi. Yaşlı kadın kanepenin altını karanlık olduğu için çakmakla kontrol ettiği sırada kanepe örtüsü bir anda alev aldı. Yaşlı kadının yanmaya başlayan kanepeyi söndürme çabaları yetersiz kalırken, alevler hızla evdeki diğer eşyalara sıçradı.

YAŞLI ÇİFTİ KOMŞULARI KURTARDI

Yaşlı kadın tuşlu telefonundan 112'yi arayarak yardım isterken, dumanları gören komşuları eve gelerek Hatice Tekin ve hasta olan eşi Mehmet Tekin'i dışarı çıkardı. Komşuları, yangını hortumla su tutarak söndürmeye çalıştı. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin müdahalesi ile 45 dakikalık çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaşlı çifti evden çıkaran Mehmet Kabak, "Evde oturuyordum, duman gördüm. Hanım geldi, ‘İhtiyarların evi yanıyor' dedi. Koştum baktım hemen, birini polis memuru çıkardı, diğerini de ben çıkardım. 2 kişi vardı içeride" dedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır