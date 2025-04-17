Evde çıkan yangında yatalak kadını komşuları kurtardı

Epçeler Mahallesi'nde yatalak olduğu öğrenilen Hatice Özmen (82) ile oğlu Haluk Özmen'in yaşadığı 2 katlı evde dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada komşuları Hatice Özmen'i evden çıkardı. Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ekibi tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında Haluk Özmen'in işte olduğu bildirildi. Hatice Özmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır