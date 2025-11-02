HABER

Evde yakılan mumlar yangına sebep oldu, binada panik yaşandı

Antalya'da ev sahibi kadının süs için yaktığı mum nedeniyle yangın çıktı. Evin salonunda büyük çapta hasar meydana gelirken, apartmanda büyük panik yaşandı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 639 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairede kiracı olarak ikamet etmekte olan Büşra K. isimli kadın evin salonunda süs olarak mum yaktı. Mumlardan birisi salonda bulunan kanepenin üzerine düşerek yangına neden oldu. Kanepenin yandığını fark eden genç kadın alev alan kanepeye kendi imkanları ile müdahale etmek istedi. Genç kadının yanan kanepeyi söndürme çabaları sonuçsuz kalırken alevler hızla büyüyerek salon içerisindeki diğer eşyalara sıçradı.

YAKILAN MUM YANGINA NEDEN OLDU

Panikle 5 yaşındaki çocuğunu da alarak daireden çıkan Büşra K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken ihbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Bu sırada genç kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları ve yan apartmandaki bina sakinleri daireden çıkan alevlere hortumla müdahale etti. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken daire içerisinde soğutma çalışması yaptı. Yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen Büşra K. ve oğlu yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

