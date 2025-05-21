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Evden cephanelik çıktı: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evde çok sayıda tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Evden cephanelik çıktı: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik takip sonucu gerçekleştirdikleri operasyon çerçevesinde bir adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 6 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda, ruhsatsız silah bulundurmak ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri tespit edilen Y.H., D.H., Ö.S. ve V.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Bolu
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