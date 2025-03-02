Evden çıktıktan sonra kaybolmuştu! Genç kız, 20 saatlik arama çalışması sonucu dron yardımıyla bulundu

Siirt’te 1 Mart’ta evden çıktıktan sonra haber alınamayan kızları E.B. için ailesi, Cumhuriyet Şehit Osman Demir Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.

AFAD VE UMKE EKİPLERİ DE ÇALIŞMALARA KATILDI

Çalışmalara, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri de katıldı. Dron destekli çalışmalar sonucunda kaybolan E.B., 20’nci saatte evine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Siirt-Eruh yolundaki dağlık alanda bulundu.



E.B. ilk müdahalesinin ardından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır