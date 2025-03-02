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Evden çıktıktan sonra kaybolmuştu! Genç kız, 20 saatlik arama çalışması sonucu dron yardımıyla bulundu

02.03.2025 21:54
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Siirt'te evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki kız çocuğu E.B., ekiplerin dron destekli 20 saatlik arama çalışması sonucu 5 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. Genç kız, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Evden çıktıktan sonra kaybolmuştu! Genç kız, 20 saatlik arama çalışması sonucu dron yardımıyla bulundu

Siirt’te 1 Mart’ta evden çıktıktan sonra haber alınamayan kızları E.B. için ailesi, Cumhuriyet Şehit Osman Demir Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulundu.

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İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.

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AFAD VE UMKE EKİPLERİ DE ÇALIŞMALARA KATILDI

Çalışmalara, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri de katıldı. Dron destekli çalışmalar sonucunda kaybolan E.B., 20’nci saatte evine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Siirt-Eruh yolundaki dağlık alanda bulundu.

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E.B. ilk müdahalesinin ardından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Siirt kayıp
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