Evden ziynet eşyası ile köpek çalan şüpheli yakalandı

KAYSERİ’de, girdiği evden 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ile köpek çalan A.C. (40), yakalandı. ‘Paşa’ isimli köpek, sahibine teslim edildi.

Evden ziynet eşyası ile köpek çalan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İldem Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir evden 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 'Paşa' isimli köpeğin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi Amirliği ekipleri, evden hırsızlık yaptığı tespit edilen A.C.'yi, adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Paşa adlı köpek, sahibine teslim edildi. Köpeğin sahibi olan kadın, gözyaşlarıyla polis ekiplerine teşekkür etti. (DHA)

