HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eve düşen yıldırım: Uyuşturucu batağı! Bağımlı kızını boğarak öldürmüştü: "Cezaevinde gördükçe ölüyorum"

Uyuşturucu bağımlısı kızını boğarak öldüren Ayşe Vural, yeniden yapılan yargılama sonucu "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tahrik ve iyi hal indirimi uyguladı.

Eve düşen yıldırım: Uyuşturucu batağı! Bağımlı kızını boğarak öldürmüştü: "Cezaevinde gördükçe ölüyorum"
Çiğdem Sevinç

İzmir'de uyuşturucu madde bağımlısı kızını boğarak öldüren sanık, yeniden yargılama sonucu 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe Vural, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

KIZINI-OLDUREN-ANNEYE-YENIDEN-YARGILANDI_726513_214725

"EVİMİZİN İPİNİ UYUŞTURUCU ÇEKTİ"

Duruşmada söz verilen anne Vural, yaşadıklarının çok zor olduğunu belirterek, "Bizim evimize düşen yıldırım hiçbir eve düşmesin. Ben karıncayı bile inciten biri değilim. Suça meyilli biri değilim. Evimizin ipini uyuşturucu çekti. Kızım uyuşturucudan önce bambaşka birisiydi. Ciğerim yanıyor. Cezaevinde uyuşturucu satıcılarını gördükçe gram gram ölüyorum. Hiçbir karar içimdeki acıyı bitiremez ama en azından nefes almak istiyorum." dedi.

KIZINI-OLDUREN-ANNEYE-YENIDEN-YARGILANDI_726514_214725

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Söz verilen Vural'ın avukatı Mehmet Ali Orman ise müvekkilinin sürekli suç işleyen ve işlemeye meyilli biri olmadığını belirterek, hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ayşe Vural'ın, kızı Zeynep Vural'ı "kasten öldürme" suçundan önce 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet daha sonra iyi hal ve suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulayarak sanığın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

KIZINI-OLDUREN-ANNEYE-YENIDEN-YARGILANDI_726520_214725

OLAY

Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de, uyuşturucu bağımlısı 29 yaşındaki kızı Zeynep Vural'ı boğduğunu söyleyerek teslim olan anne Ayşe Vural tutuklanmış, eşi ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Vural'a kızını öldürdüğü gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, olaydaki tahrik ve sanığın iyi hali nedeniyle cezayı 18 yıl 4 ay hapse düşürmüştü. Tutuksuz sanıklar ise beraat etmişti.

KIZINI-OLDUREN-ANNEYE-YENIDEN-YARGILANDI_726521_214725

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanığa verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasını hukuka uygun bulmuş, karar sanık avukatı tarafından Yargıtay'a taşınmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, uyuşturucu bağımlısı kızını boğarak öldüren kadına verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasını tahrik gerekçesiyle fazla bulmuş, sanığın eşi ile oğlunun beraat kararını onamıştı.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yük treni raydan çıktı! Ekipler müdahale ediyorYük treni raydan çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Microsoft'tan korkutan açıklama! 394 binden fazla bilgisayara...Microsoft'tan korkutan açıklama! 394 binden fazla bilgisayara...

Anahtar Kelimeler:
İzmir uyuşturucu anne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi çıkışı! 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu: Hazırlık içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi çıkışı! 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu: Hazırlık içindeyiz

51 yıllık dev şirket ihale ile satılıyor!

51 yıllık dev şirket ihale ile satılıyor!

Lüks rezidansa 'Bahis' operasyonu! Hepsi üniversite öğrencisi: 'Dış finans evi' detayı...

Lüks rezidansa 'Bahis' operasyonu! Hepsi üniversite öğrencisi: 'Dış finans evi' detayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündem yaratacak 'Yeni anayasa' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündem yaratacak 'Yeni anayasa' çıkışı

Oğuz Murat Aci'nin eşi kayınpederini suçladı! '2-3-5 milyon kaç koparabilirsen o kadar alacaksın' dedi

Oğuz Murat Aci'nin eşi kayınpederini suçladı! '2-3-5 milyon kaç koparabilirsen o kadar alacaksın' dedi

AK Partili Sayan isim vermeden anlattı: Devletin arazilerine doymadın

AK Partili Sayan isim vermeden anlattı: Devletin arazilerine doymadın

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.