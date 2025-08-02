HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

'Evet' derken düştü! Adana'da eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmıştı, o anlar kameraya yansıdı

İçerik devam ediyor
Cansu Akalp

Adana'da evlilik teklifi için havalanan uçağın narenciye bahçesine düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüsüne ulaşıldı. Eğitim uçağının, kazada yaralanan Şeyda Doğan'a yapılan evlilik teklifi organizasyonu için havalandığı ortaya çıktı. Uçakta olan Şeyda Doğan'a, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, Doğan'ın 'evet' yanıtının ardından uçağın kırıma uğradığı anlar, kameraya yansıdı. İşte o anlar...

Adana'nın Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak Pisti'nden dün kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait TC-UOI tescilli "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağı, saat 19.20 sıralarında kaza kırıma uğramıştı. Kazada 39 yaiındaki pilot Burak Yürekli ile uçaktaki Şeyda Doğan (30) yaralanmıştı.

Evet derken düştü! Adana da eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmıştı, o anlar kameraya yansıdı 1

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Evet derken düştü! Adana da eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmıştı, o anlar kameraya yansıdı 2

UÇAĞIN EVLİLİK TEKLİFİ ORGANİZASYONU İÇİN KALKTIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Kırıma uğrayan uçağın, Şeyda Doğan ile nişanlısının evlilik teklifi organizasyonu için kalktığı ortaya çıktı.

Evet derken düştü! Adana da eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmıştı, o anlar kameraya yansıdı 3

Uçakta olan Şeyda Doğan'a, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, Doğan'ın "Evet" yanıtının ardından manevra yapan uçağın irtifa kaybederek kırıma uğradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Evet derken düştü! Adana da eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmıştı, o anlar kameraya yansıdı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
18 günlük eşi Sevginur Aktaş'ı bu hale getirmişti! Cezası belli oldu18 günlük eşi Sevginur Aktaş'ı bu hale getirmişti! Cezası belli oldu
Arabada unutulan su, sessiz tehdit!Arabada unutulan su, sessiz tehdit!

Anahtar Kelimeler:
Adana evlilik evlilik teklifi kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Kayalıklardaki çiftin uygunsuz görüntüleri! Kamera kayıttaydı...

Kayalıklardaki çiftin uygunsuz görüntüleri! Kamera kayıttaydı...

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

Namaz kılarken küçük çocuğun hayatını kurtardı!

Namaz kılarken küçük çocuğun hayatını kurtardı!

Çeşme'den sonra sıra İzmir'e de geldi! Su kesintileri başlıyor, saat belli oldu

Çeşme'den sonra sıra İzmir'e de geldi! Su kesintileri başlıyor, saat belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.