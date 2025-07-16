HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Evi çöp halde bırakıp ortadan kayboldu

Bolu’da bir apartman dairesinde yaşayan kiracı kadın, evi çöp yığınına çevirip ortadan kayboldu. Daireden yayılan kötü kokulardan etkilenen apartman sakini Safinaz Halovurt, "Asansörde fare öldü zannettik, kokudan evlerimize zor çıkıyorduk" dedi.

Evi çöp halde bırakıp ortadan kayboldu

Olay, Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Yaklaşık 4 yıldır apartmanda kiracı olarak yaşayan Y.K. isimli kadın, iddiaya göre dairede çöp biriktirerek yaşamını sürdürdü. Evden yayılan kötü kokular tüm apartmanı etkilerken, kiracının evi terk etmesiyle dairenin içler acısı hali ortaya çıktı.

"ASANSÖRDE FARE ÖLDÜ ZANNETTİK"

Apartman sakinlerinden Safinaz Halovurt, kokular nedeniyle evlerinden çıkamaz hale geldiklerini belirterek, "Asansöre bindiğimizde çok kötü kokuyordu. Fare öldü zannettik. Komşu evden çıkınca içeri baktık, ev harap haldeydi. Bu yüzden evlerimize zor çıkıyorduk" dedi.

"KİRASI APARTMANA KALIYORDU"

Bir diğer apartman sakini Nursel Çırpan ise kiracının evde zaman zaman yalnız yaşadığını, zaman zaman ise farklı kişilerin girip çıktığını ifade ederek, "Yaklaşık 3-4 yıldır burada kalıyordu. Kirası apartmana kalıyordu, apartmanın eksik ve giderleri karşılanıyordu. Çok pahalı değildi zaten. Yaşarken de evden çok kötü kokular geliyordu. Biz yönetime bildirdik, uyardık. Kendisi bu şekilde yaşamayı tercih etti. Bazen yalnızdı, bazen farklı adamlar vardı. 3 çocuk gelip gidiyordu" diye konuştu.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayşe Tokyaz'ınkatledilmesi infial yaratmıştı! Katil cesedi böyle taşımışAyşe Tokyaz'ınkatledilmesi infial yaratmıştı! Katil cesedi böyle taşımış
Çelik'ten Özel'e sert tepki: "Her türlü ahlaki tutumdan yoksun"Çelik'ten Özel'e sert tepki: "Her türlü ahlaki tutumdan yoksun"

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç villasını hazırlattı! Dünya yıldızı 72 saat içinde imzaya geliyor...

Ali Koç villasını hazırlattı! Dünya yıldızı 72 saat içinde imzaya geliyor...

Bakan Bayraktar'ı kızdıran olay! 'Holding yöneticilerini toplantıdan çıkarttı' iddiası

Bakan Bayraktar'ı kızdıran olay! 'Holding yöneticilerini toplantıdan çıkarttı' iddiası

Lvbel C5'in tahliyesi için rüşvet iddiası! HSK harekete geçti

Lvbel C5'in tahliyesi için rüşvet iddiası! HSK harekete geçti

Adnan Oktar'ın son hali! Fotoğrafı paylaşıldı

Adnan Oktar'ın son hali! Fotoğrafı paylaşıldı

Günler sonra yeni fotoğraf karesi! Salona girerken...

Günler sonra yeni fotoğraf karesi! Salona girerken...

Alevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı

Alevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.