Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: "2 sene içerisinde yüzde 71 yerlilik oranıyla üreteceğiz"

Türk Tıp Dünyası Kurultayı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür ederek, sağlık altyapısı ve yerli tıbbi cihaz üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu sene 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum, Aziz İstanbul'umuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

Türk Devletlerinden seçkin konuklarımızla 29 Ekim'i çok coşkulu kutladık. Tıp biliminin nabzını tutan bu anlamlı organizasyonu düzenleyenleri yürekten tebrik ediyorum.

Hekimlerimiz, hemşerilerimiz, hasta bakıcılarımız teknisyenlerimiz yani hemen hepsi yüksek bir tempoda görev yapıyor, milletimizin kaliteli sağlık hizmetlerine hızlıca ulaşabilmeleri için gece gündüz çalışıyorlar.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda planlanan sağlık yaklaşımını merkeze alan 12. kurultayı yeni yol haritalarının değerlendirilmesi açısından son derece stratejik buluyorum.

Bugün başarılarıyla milletçe iftihar ettiğimiz Sayın Aziz Sancar'da aramızda.

Tıp ve hekimlik bizim için hayati bir öneme sahiptir. Her şeyden önce bizim inanç değerlerimiz yaşamak ve yaşatmak üzere kuruludur. Bir insanı öldürmenin tüm insanlığı öldürmek, bir insanı yaşatmak tüm insanlığı yaşatmak olarak görüyoruz. Dünyaca ünlü hekimler geliştirdik.

Cumhuriyetle birlikte tıptaki birikim geliştirildi takviye edildi. Tıpta bilgi maharet yetenek ve kabiliyet şüphesi önemlidir.

2 SENENİN SONUNDA %71 YERLİLİK ORANIYLA 700 ULTRASON CİHAZI ÜRETECEĞİZ"

Hedefimiz, kendi ultrason cihazımızı geliştirmek. İnşallah önümüzdeki 2 senenin sonunda en az yüzde 71 yerlilik oranına sahip yıllık 700 ultrason cihazı üreteceğiz.

Bugün tıp etiği olarak adlandırılan kural ve normlar biz de zaten bir hekimin taşıması gereken kurallar olarak ele alınmıştır. Bilim insanlarımız çığı açan işlere imza atmayı sürdürüyor. Geçmişteki başarılarımızın yeni buluşlarla eserlerle devam ettirilmesini çok kıymetli buluyorum. Gençlerimizin de sizleri örnek alarak ileride büyük başarılar elde edeceğini biliyorum.

Sizlerin şahsında 81 ilimizde gecesini gündüzüne katarak çalışan, hastalara şifa dağıtan, hasta yakınlarına ümit ve dirayet aşılayan sağlık ordumuzun her bir mensubuna selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, teknisyenlerimiz; yani sağlık çalışanlarımızın hemen hepsi hakikaten yüksek bir tempoda görev yapıyor, milletimizin kaliteli sağlık hizmetlerine hızlıca erişebilmesi için gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor.

"VİZYONUMUZ SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI"

Merhum Erdem Bayazıt'ın o veciz ifadesiyle "beyaz giysilerinden uykular dökülen" tabiplerimiz çoğu zaman kendilerine ve ailelerine ayıracakları vakitten feragat ederek, gerektiğinde daha az uyuyarak, daha az dinlenerek dertlere deva olabilmek için çaba harcıyor. Bu vesileyle ister kamuda isterse özel sektörde olsun sağlık hizmetlerimizin bugünkü seviyelere gelmesinde payı olan; emekleriyle, gayretleriyle, çalışkanlıklarıyla daha sağlıklı bir Türkiye'nin inşasına katkı sunan tüm kardeşlerimize, tüm hocalarımıza bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda planlanan sağlık yaklaşımını merkeze alan 12. kurultayı yeni yol haritalarının değerlendirilmesi açısından son derece stratejik buluyorum.