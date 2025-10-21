HABER

Evi yanan baba yardım bekliyor

Kayseri’de çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen, 3 çocuğu ve eşi ile ortada kalan baba, hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.Yangın, geçtiğimiz cumartesi günü Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Gençlik 1 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Kayseri’de çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen, 3 çocuğu ve eşi ile ortada kalan baba, hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

Yangın, geçtiğimiz cumartesi günü Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Gençlik 1 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Balkondaki sobadan sıçrayan alevler kısa sürede büyüyüp çatıya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatırken bina da tahliye edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 ÇOCUĞU VE EŞİ İLE ORTADA KALAN BABADAN YARDIM ÇAĞRISI

Yangının ardından evde geniş çapta maddi hasar oluşurken, kirada oturan 46 yaşındaki Burhan Beydilli, küle dönen evinden yardım çağrısında bulundu. Maddi durumunun kötü olduğunu, okula giden 3 çocuğunun ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorluk çekerken evlerinin de kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Beydilli, "Balkonda çıkan yangın daha sonra eve sıçramış ve çocuklarımı komşular zar zor kurtarmışlar. 3 çocuğum var, üçü de okuyor. Okul masraflarına ve evin masraflarına tek bir maaşla anca yetişebiliyorum. Yapacak bir şey yok. Çoğu eşyam gitti, Allah’a çok şükür yine cana gelmedi" dedi.

"ÇOCUKLARIMIN KIYAFETLERİ, YATTIKLARI YATAKLARA KADAR HER ŞEYLERİ YANDI"

Yangının bıraktığı hasarın altından nasıl kalacağını düşünen Beydilli, "Hayırseverlerimizin yardımlarını bekliyorum. Yardım edecek olanlardan Allah razı olsun. 3 çocuğumun üçü de okuyor. Üstündeki bütün kıyafetler, yattıkları yataklara kadar her şeyleri yandı. Benim kendi durumumla burayı düzeltmem çok zor. Hem çocuklar okuyor hem de buranın maddi masrafları çok yüksek. Kendi durumumla burayı yapamam. Şu anda parça parça yerlerde kalıyoruz. Ben 2 çocuğumla annemde bir odada kalıyorum. Hanımım ise kızımla komşuda kalıyorlar. Evimiz zaten kiraydı" şeklinde konuştu.

