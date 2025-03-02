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  4. Evin avlusunda bulundu, ilk kez kayıt altına alındı: "Benzerlerinden farklı bir görüntüye sahip"

Evin avlusunda bulundu, ilk kez kayıt altına alındı: "Benzerlerinden farklı bir görüntüye sahip"

02.03.2025 16:32
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Şanlıurfa'da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı envantere kaydedildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, konuyla ilgili "İlk kez kayıt altına alınan bu kaya mezarı, iç süslemeleri ve yazıtıyla benzerlerinden farklı bir görüntüye sahip." ifadelerini kullandı.

Evin avlusunda bulundu, ilk kez kayıt altına alındı: "Benzerlerinden farklı bir görüntüye sahip"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eyyübiye Mahallesi'nde bir evin avlusunda kaya mezarı bulunduğunu belirtti.

AA-20250302-37216232-37216228-SANLIURFADA_BIR_EVIN_AVLUSUNDA_BULUNAN_KAYA_MEZARI_KAYIT_ALTINA_ALINDI

Kültür Envanteri Projesi kapsamında kaya mezarının envantere kaydedildiğini bildiren Şıldak, şunları kaydetti:

"ODANIN FARKLI YERLERİNDE BAŞKA RÖLYEFLER DE VAR"

"Kaya mezarı, tek odalı bir yapıya sahip olup odanın bir duvarında sol kolu üzerine uzanmış bir erkek rölyefi yer alıyor. Diğer iki köşede ise iki kanatlı kadın rölyefleri bulunuyor. Odanın farklı yerlerinde başka rölyefler de var.

AA-20250302-37216232-37216229-SANLIURFADA_BIR_EVIN_AVLUSUNDA_BULUNAN_KAYA_MEZARI_KAYIT_ALTINA_ALINDI

"İÇ SÜSLEMELERİ VE YAZITIYLA BENZERLERİNDEN FARKLI BİR GÖRÜNTÜYE SAHİP"

Giriş kapısının iç kısmında, aşı boyasıyla işlenmiş ancak tahribat nedeniyle okunamayan bir yazıt yer alıyor. İlk kez kayıt altına alınan bu kaya mezarı, iç süslemeleri ve yazıtıyla benzerlerinden farklı bir görüntüye sahip."

AA-20250302-37216232-37216230-SANLIURFADA_BIR_EVIN_AVLUSUNDA_BULUNAN_KAYA_MEZARI_KAYIT_ALTINA_ALINDI

AA-20250302-37216232-37216231-SANLIURFADA_BIR_EVIN_AVLUSUNDA_BULUNAN_KAYA_MEZARI_KAYIT_ALTINA_ALINDI
(AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa mezar
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