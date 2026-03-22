Kütahya'da evin çatısı yandı!

Vefa Mahallesi Yaba Sokak’taki Mehmet Ali T.’ye ait tek katlı evin çatısında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, çatıdaki fırından kaynaklanan yangın kısa sürede büyüdü. Evde bulunan 3 kişi, yangını fark ederek kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürürken, olayda yaralanan birinin olmadığı öğrenildi. Evin çatısında hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

