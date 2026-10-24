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Evin çatısında çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın korkuttu.

Evin çatısında çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Atatürk Mahallesi Recai Kutan Caddesi 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıda bulunan koltukların alev almasıyla birlikte kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, alt katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evin çatısında çıkan yangın korkuttu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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yangın Adıyaman
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