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Sağlık Bakanı Memişoğlu, 6. Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde konuştu

"Bugün 3 bin 600'ü aşkın acil sağlık hizmetleri istasyonumuz var. Her yıl yaklaşık 7,5-8 milyon kişiyi ambulanslarla hastanelere taşıyoruz"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 6. Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde konuştu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nin açılışında katılımcılara hitap etti.

Memişoğlu, hekimlerin çalışkan, özverili ve kendini insanlığa adamış kişiler olduğunu belirterek, "Empati kurmazsanız, karşınızdaki insanı anlayamazsanız, onu hissedemezseniz, hekimlik yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

Acil sağlık çalışanlarının zorlu şartlarda görev yaptığını belirten Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarını sağlık ordusunun "akıncıları" olarak nitelendirdi.

"Akıncılar en öndeki, en çevik, en kuvvetli ve en önemli unsurlarıdır." değerlendirmesini yapan Memişoğlu, acil sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerindeki rolüne işaret etti.

Memişoğlu, sağlık çalışanlarının yalnızca hizmet sunumunda değil, sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminde de öncü olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin sağlık alanında üretim kapasitesinin artırılmasının önemine değindi.

Memişoğlu, sağlık çalışanlarından yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarını da dikkate alarak yeni fikirler geliştirmelerini istedi.

Memişoğlu, Türkiye'nin bilişim altyapısı ve yazılım alanındaki mevcut kapasitesine ilişkin "Bilişim altyapısı ve yazılım anlamında dünyanın en ileri ülkesiyiz. Bu veriyi kullanarak dünyaya yapay zekayla birçok sağlık uygulamasını veya tedavi yöntemlerini çok hızlı şekilde ulaştırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Üreten Sağlık Portalı'ndan bahseden Memişoğlu, sağlık çalışanlarını fikirlerini paylaşmaya, geliştirmeye ve üretime dönüştürmeye davet etti.

Sağlık alanındaki çalışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, son iki yılda yaklaşık 170 mevzuat hazırladıklarını belirtti.

Memişoğlu, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kapsamına ilişkin bilgiler paylaştı.

Memişoğlu, "Bugün 3 bin 600'ü aşkın acil sağlık hizmetleri istasyonumuz var. Her yıl yaklaşık 7,5-8 milyon kişiyi ambulanslarla hastanelere taşıyoruz." açıklamasını yaptı.

Memişoğlu, Türkiye'nin hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya ulaştığını vurgulayarak, 6 bin 300'ün üzerinde kara ambulansı ve 300'ün üzerinde hava ambulansıyla dünyaya örnek olacak hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunulduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
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