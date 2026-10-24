HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP ile YENİ Parti arasında 'aidat' gerginliği! Dikkat çeken gelişme: 7 iş günü içinde...

CHP ile YENİ Parti arasındaki aidat gerginliğinde yeni bir gelişme yaşandı. YENİ Parti'ye geçen milletvekillerine CHP tarafından ihtar gönderildi. Milletvekillerinden 7 iş günü içerisinde 57 bin TL iade etmeleri isteniyor.

CHP ile YENİ Parti arasında 'aidat' gerginliği! Dikkat çeken gelişme: 7 iş günü içinde...

CHP yönetimi, YENİ Parti’ye geçen milletvekillerine ihtar gönderdi. CHP 57 bin liranın 7 iş günü içinde iade edilmesini istedi. Paranın belirtilen süre içinde ödenmemesi halinde faiziyle birlikte tahsil edilmesi için dava açılacağı bildirildi.

CHP ile YENİ Parti arasında aidat gerginliği! Dikkat çeken gelişme: 7 iş günü içinde... 1

NE OLMUŞTU?

Sözcü'de yer alan habere göre, YENİ Parti Lideri Özgür Özel, CHP’den ayrılmadan hemen önce grup başkanı sıfatıyla bankaya yazı göndermiş, milletvekili maaşlarından kesilen aidatların yeniden vekillerin hesaplarına yatırılmasını talep etmişti.

Listede adı bulunan 100 milletvekilinin hesabına 57 bin TL yatırıldı.

Kılıçdaroğlu yönetimi ise söz konusu paranın iade edilmesini istedi.

CHP ile YENİ Parti arasında aidat gerginliği! Dikkat çeken gelişme: 7 iş günü içinde... 2

'KANUNA AYKIRI' DENİLDİ

Tartışmanın yeni bir boyut kazanmasıyla CHP, ilgili milletvekillerine ihtar çekti.

Kesintilerle oluşan ödeneğin keyfi biçimde kullanılamayacağı vurgulandı.

İhtarda, paranın milletvekillerinin hesaplarına yatırılmasının Siyasi Partiler Kanunu’nun 61 ve 63’üncü maddeleri ile Grup İç Yönetmeliği’nin 78’inci maddesine aykırı olduğu belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıgül soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı!Sarıgül soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı!
Konya’da polis ekiplerinden çalıntı bisiklet operasyonu: 8 tutuklamaKonya’da polis ekiplerinden çalıntı bisiklet operasyonu: 8 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
CHP Yeni Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.