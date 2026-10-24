CHP ile YENİ Parti arasında 'aidat' gerginliği! Dikkat çeken gelişme: 7 iş günü içinde...

CHP yönetimi, YENİ Parti’ye geçen milletvekillerine ihtar gönderdi. CHP 57 bin liranın 7 iş günü içinde iade edilmesini istedi. Paranın belirtilen süre içinde ödenmemesi halinde faiziyle birlikte tahsil edilmesi için dava açılacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü'de yer alan habere göre, YENİ Parti Lideri Özgür Özel, CHP’den ayrılmadan hemen önce grup başkanı sıfatıyla bankaya yazı göndermiş, milletvekili maaşlarından kesilen aidatların yeniden vekillerin hesaplarına yatırılmasını talep etmişti.

Listede adı bulunan 100 milletvekilinin hesabına 57 bin TL yatırıldı.

Kılıçdaroğlu yönetimi ise söz konusu paranın iade edilmesini istedi.

'KANUNA AYKIRI' DENİLDİ

Tartışmanın yeni bir boyut kazanmasıyla CHP, ilgili milletvekillerine ihtar çekti.

Kesintilerle oluşan ödeneğin keyfi biçimde kullanılamayacağı vurgulandı.

İhtarda, paranın milletvekillerinin hesaplarına yatırılmasının Siyasi Partiler Kanunu’nun 61 ve 63’üncü maddeleri ile Grup İç Yönetmeliği’nin 78’inci maddesine aykırı olduğu belirtildi.