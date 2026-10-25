Mardin'de korkunç kaza! Bu fotoğraftaki herkes öldü

Kaza, dün öğleden sonra Nusaybin ilçesi Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

ARAÇ SU KANALINA UÇTU

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

4'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kadın da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen 6 kişinin cenazeleri, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAKINLARININ TAZİYESİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Ayrıca yeni detaylar da ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybedenlerin ilçe merkezinde bulunan yakınlarının taziyesine gittiği belirtildi. Kazanın ise dönüş yolunda yaşandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin çıkarılışı sırasında hastane önünde bekleyen yakınları ağıtlar yaktı. Ölenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır