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Mardin'de korkunç kaza! Bu fotoğraftaki herkes öldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yol kenarındaki su kanalına uçan otomobildeki aynı aileden 4’ü çocuk, 6 kişi vefat etti. Ailenin ilçe merkezinde bulunan yakınlarının taziyesine gitti, dönüş yolunda ise kazanın yaşandığı belirtildi.

Mardin'de korkunç kaza! Bu fotoğraftaki herkes öldü

Kaza, dün öğleden sonra Nusaybin ilçesi Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Mardin de korkunç kaza! Bu fotoğraftaki herkes öldü 1

ARAÇ SU KANALINA UÇTU

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Mardin de korkunç kaza! Bu fotoğraftaki herkes öldü 2

4'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kadın da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen 6 kişinin cenazeleri, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin de korkunç kaza! Bu fotoğraftaki herkes öldü 3

YAKINLARININ TAZİYESİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Ayrıca yeni detaylar da ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybedenlerin ilçe merkezinde bulunan yakınlarının taziyesine gittiği belirtildi. Kazanın ise dönüş yolunda yaşandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin çıkarılışı sırasında hastane önünde bekleyen yakınları ağıtlar yaktı. Ölenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Mardin
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