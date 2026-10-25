Hediye kıyafetleri giyen Kılıçdaroğlu'ndan esprili 'Erdoğan' göndermesi: "Bunu paylaşmayın yalnız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep programı kapsamında esnaf odasını ziyaret etti. CHP lideri burada kendisine hediye edilen kıyafetler üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik esprili bir gönderme yaptı.

KIRGIZ KIYAFETLERİYLE POZ VERDİ

Ziyaret sırasında kendisine geleneksel Kırgız giysileri ve şapka sunulan Kılıçdaroğlu, hediyeleri giyerek objektiflerin karşısına geçti.

“ERDOĞAN DUYARSA…”

Kılıçdaroğlu, fotoğraf çekildiği sırada çevresindekilere “Bunu paylaşmayın yalnız. Erdoğan duyarsa ‘Krallığını mı ilan ettin?’ der” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gülüşmelere neden olurken kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada ses getirdi.