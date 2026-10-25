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Hediye kıyafetleri giyen Kılıçdaroğlu'ndan esprili 'Erdoğan' göndermesi: "Bunu paylaşmayın yalnız"

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Mehmet Hazar Gönüllü

Gaziantep'te Kırgız kıyafetleri giyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı göndermeyle gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun "Bunu paylaşmayın yalnız" diyerek yaptığı esprili gönderme çevresindekileri güldürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep programı kapsamında esnaf odasını ziyaret etti. CHP lideri burada kendisine hediye edilen kıyafetler üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik esprili bir gönderme yaptı.

Hediye kıyafetleri giyen Kılıçdaroğlu ndan esprili Erdoğan göndermesi: "Bunu paylaşmayın yalnız" 1

KIRGIZ KIYAFETLERİYLE POZ VERDİ

Ziyaret sırasında kendisine geleneksel Kırgız giysileri ve şapka sunulan Kılıçdaroğlu, hediyeleri giyerek objektiflerin karşısına geçti.

Hediye kıyafetleri giyen Kılıçdaroğlu ndan esprili Erdoğan göndermesi: "Bunu paylaşmayın yalnız" 2

“ERDOĞAN DUYARSA…”

Kılıçdaroğlu, fotoğraf çekildiği sırada çevresindekilere “Bunu paylaşmayın yalnız. Erdoğan duyarsa ‘Krallığını mı ilan ettin?’ der” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gülüşmelere neden olurken kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada ses getirdi.

Hediye kıyafetleri giyen Kılıçdaroğlu ndan esprili Erdoğan göndermesi: "Bunu paylaşmayın yalnız" 3

Hediye kıyafetleri giyen Kılıçdaroğlu ndan esprili Erdoğan göndermesi: "Bunu paylaşmayın yalnız" 4

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Kemal Kılıçdaroğlu
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