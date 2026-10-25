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Üreme çetesinin lideri itiraf etti: Kadınların yumurtaları satılsın diye şirazeden çıkmışlar!

Dünyanın gündemine oturan üreme çetesinin lideri akılalmaz itiraflarda bulundu. 31 yaşındaki kadın, kendi yaşını küçülttüğünü ve yumurtaların satılması için donör kadınların yaşları ve profillerini de manipüle ettiğini söyledi. Çetenin korkunç ürün kataloğu ve fiyat tarifeleri oluşturduğu belirlendi.

Üreme çetesinin lideri itiraf etti: Kadınların yumurtaları satılsın diye şirazeden çıkmışlar!
Mehmet Hazar Gönüllü

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Arnavutluk'tan Gürcistan'a uzanan insanlık dışı üreme çetesinin işleyişine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 53 şüpheli bulunuyor.

ÖRGÜT LİDERİ ETKİN PİŞMANLIK İSTEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; örgüt lideri olduğu değerlendirilen 31 yaşındaki H.T.'nin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirttiği ifadesinde, donörlük faaliyetleri, kliniklerle kurulan bağlantılar, ilaç temini ve para transferlerine ilişkin açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

Üreme çetesinin lideri itiraf etti: Kadınların yumurtaları satılsın diye şirazeden çıkmışlar! 1

"YAŞIMI KÜÇÜLTTÜM"

H.T. ifadesinde Soner Sezer Sezgi başta olmak üzere birkaç doktor, klinik çalışanı ile hasta muayenesi ve donör işlemleri nedeniyle iletişim kurduğunu belirtti. Donör olarak yönlendirdiği veya kendisine yönlendirilen kişilerle borç, muayene ücreti ve donörlük faaliyetleri kaynaklı para transferleri bulunduğunu ifade etti. Klinikten gelen talepler doğrultusunda biyolojik yaş kriterlerine uymak için "Ben yaşımı küçülttüm" diyen çete lideri, donör olan veya olacak kadınların doğum tarihlerini ve profillerini manipüle ettiğini kabul etti.

Üreme çetesinin lideri itiraf etti: Kadınların yumurtaları satılsın diye şirazeden çıkmışlar! 2

"ÜRÜN KATALOĞU" OLUŞTURMUŞLAR

Soruşturma dosyasındaki dijital materyal incelemelerinde; çetenin insanlık dışı bir "Ürün Kataloğu" oluşturduğu saptandı. Çete sahte iş ilanlarıyla ulaştıkları kadınlara donörlük teklif etti. Fiziksel ve biyolojik özellikleri uyanlar sisteme dahil edildi.

RENKLİ GÖZLÜ, SARI SAÇLI OLMAYAN KADINLAR KABUL EDİLMEDİ

H.T.'nin WhatsApp yazışmalarında bir kadının göz rengi için "Lens mi?" diye sorgulama yaptığı, kliniğin güncel talebine göre eşleştirme yaptığı belirlendi. Gürcistan (Batum) ve Arnavutluk (Tiran) kliniklerinin renkli gözlü ve sarı saçlı olmayan donör kadınların yumurtalarını kabul etmediği, çetenin de alıcıların taleplerine göre özel "fiyat tarifeleri" uygulandığı tespit edildi.

Üreme çetesinin lideri itiraf etti: Kadınların yumurtaları satılsın diye şirazeden çıkmışlar! 3

2 MİLYON EURO'DAN FAZLA HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerden M.Ş.'nin 2023–2026 yılları arasında 20 günlük regl döngülerine paralel şekilde tam 30 kez yurtdışına uçtukları belirlendi. Çetenin elde ettiği 2 milyon euroyu aşkın haksız kazançtaki sömürü oranı MASAK raporlarıyla da belgelendi. Yurtdışı kliniğinde bir işlemden 8-10 bin euro gelir elde edilirken, yumurtasını veren kadına yalnızca yüzde 10 ödeme yapıldığı saptandı.

Üreme çetesinin lideri itiraf etti: Kadınların yumurtaları satılsın diye şirazeden çıkmışlar! 4

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yumurta regl çete donör Kadın
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