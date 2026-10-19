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Bakan Gürlek duyurdu! 14 ilde yasa dışı üreme hücresi ticareti yapanlara operasyon: 36 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadele kapsamında 14 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 53 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek duyurdu! 14 ilde yasa dışı üreme hücresi ticareti yapanlara operasyon: 36 gözaltı
Doğukan Akbayır

Bakan Gürlek 14 ilde 53 şüpheliye yönelik yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasının detaylarını açıkladı. Açıklamada, 41 kadının 811 kez yumurta satışı yaptığının tespitinin ardından 36 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Bakan Gürlek duyurdu! 14 ilde yasa dışı üreme hücresi ticareti yapanlara operasyon: 36 gözaltı 1

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İNSAN BEDENİ ÜZERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN SUÇ YAPILANMALARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.

HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları belirlendi.

41 KADIN 811 KEZ YUMURTA SATIŞI YAPMIŞ

Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bugün İstanbul dâhil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 36’sı yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenmiştir. Yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheliyle birlikte toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; suç yapılanmalarının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adalet önünde hesap vermeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Akın Gürlek
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