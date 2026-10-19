Meteoroloji'den yeni uyarı: İstanbul'a sağanak yağış, Karadeniz'e fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahminlerini yayımladı. Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına; Doğu Karadeniz, Hatay ve İzmir'in kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonuna doğru ise batı bölgelerinden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkili olabileceği öngörülüyor.
İstanbul'da haftanın ilk yarısında parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 18-20 derece civarında seyredeceği kentte, gece sıcaklıklarının 11-12 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Haftanın ilerleyen günlerinde ise hava koşullarının değişmesi bekleniyor. Cuma gününden itibaren Trakya üzerinden Marmara Bölgesi'ne ilerlemesi öngörülen yağışlı sistemin, İstanbul'da gök gürültülü sağanak ihtimalini artıracağı değerlendiriliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Güneybatı ve batı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgarın özellikle kıyı kesimlerinde günlük yaşamı olumsuz etkileme riski bulunuyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve soba ya da doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri yaşanabilecek olumsuzluklar arasında yer alıyor. Vatandaşların tedbirli olması ve resmi uyarıları takip etmesi gerekiyor.
Ege ve Akdeniz bölgelerinde haftanın genelinde parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Ancak İzmir'in kuzey kesimleri ile Hatay çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken Ardahan çevresinde de benzer hava koşullarının görülebileceği öngörülüyor.
Meteorolojik değerlendirmelere göre hafta başında mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, salı gününden itibaren güney ve batı kıyılardan başlayarak kademeli şekilde yükselmesi bekleniyor.
Hafta ortasında Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 28-30 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde ise gece saatlerinde pus ve ayazın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 18
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 19
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 18
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24
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