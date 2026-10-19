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İsrail'den havalanan uçakta bomba alarmı! Savaş uçağı havalandı, acil iniş yapıldı

İsrail'den Avusturya'ya giden Avusturya Havayolları'na ait yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Bulgaristan'a acil iniş yaptığı bildirildi. İhbarın ardından Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı prosedür gereği uçağa eşlik etmek için havalandı. Yolcular tahliye edilirken, uçakta güvenlik araması yapıldı. İşte tüm detaylar...

İsrail'den havalanan uçakta bomba alarmı! Savaş uçağı havalandı, acil iniş yapıldı

İsrail'in Tel Aviv kentinden havalanan yolcu uçağında bomba paniği yaşandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden ve 51 yolcu ile 6 mürettebatı taşıyan "OS82" sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı, pilotların Romanya sınırındayken aldığı bomba ihbarı üzerine Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya acil iniş yaptı.

"SAVAŞ UÇAĞI ACİL OLARAK HAVALANDI"

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının prosedürler gereği yolcu uçağına eşlik etmek üzere acil olarak havalandığı, inişin ardından yolcuların uçaktan tahliye edildiği bildirildi.

İsrail den havalanan uçakta bomba alarmı! Savaş uçağı havalandı, acil iniş yapıldı 1

UÇAKTA GÜVENLİK ARAMASI YAPILIYOR

Olayın ardından kriz masası kurulurken, yetkili kurumlar inceleme başlattı. Avusturya Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise acil inişin ardından uçakta güvenlik araması yapıldığı belirtilerek, "Arama tamamlandığında, yolcular mümkün olan en kısa sürede alternatif uçuşlara aktarılacaktır" denildi.

Ayrıca ilk bulguların, tehdidin asılsız olabileceğine işaret ettiği kaydedildi.

DUBAİ-TEL AVİV UÇAĞINDA DA PANİK ANLARI YAŞANMIŞTI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan ve çoğu İsrailli 174 kişiyi taşıyan Flydubai Hava Yolları'na ait FZ1073 sefer sayılı uçakta, 30 Eylül'de yardımcı pilotun uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı bildirilmişti. Olay sırasında kaptan pilot Smit Machchhar yaralanmış, kokpitten çıkan pilot kabin ekibi ve yolculardan yardım istemişti. Yardımcı pilotun kontrolü ele geçirmeye çalıştığı sırada uçak yaklaşık 5 bin 180 metre (17 bin feet) irtifa kaybetmişti. Yolcular ve mürettebatın müdahalesiyle yardımcı pilot etkisiz hale getirilmiş, uçak başka bir pilotun kontrolünde Suudi Arabistan'ın Tabuk Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yapmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uçak bomba
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