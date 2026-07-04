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Evin hurdalık bölümünde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin hurdalık olarak kullanılan bölümündeki kartonların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Evin hurdalık bölümünde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Yangın, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1637 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.T.'ye ait evin hurdalık olarak kullanılan bölümündeki kartonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

Evin hurdalık bölümünde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi 1

AYDIN'DA KORKUTAN YANGIN

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahele etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Evin hurdalık bölümünde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi 2

Evin hurdalık bölümünde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Aydın Efeler
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