Evinde 2 bin 200 adeç sentetik hap ele geçirilen şahıs tutuklandı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 2 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Nisan’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmada bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 2 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.



