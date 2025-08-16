HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, lise öğrencisi Hatice Fırtına (16), dün evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Yapılan soruşturmada genç kızı, hırsızlık amacıyla eve giren babasının kuzeni Fatih F. (36) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 279 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İş çıkışı eve gelen Selçuk Fırtına, kızı Hatice Fırtına'yı yerde kanlar içinde buldu.

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı 1

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

Babanın ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, lise öğrencisi genç kızın birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Hatice Fırtına'nın cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı 2

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde yaptıkları inceleme ve toplanan deliler kapsamında şüphelinin, baba Selçuk Fırtına'nın kuzeni Fatih F. olduğunu belirledi. Bölgedeki yaklaşık 80 kameradan 300 saatlik görüntüyü inceleyen polis, şüpheli Fatih F.’yi üzerinde suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı 3

HIRSIZLIK İÇİN EVE GİRMİŞ

Şüpheli Fatih F.’nin polisteki ifadesinde, eve hırsızlık için girdiğini ancak Hatice Fırtına ile karşılaşınca paniğe kapılıp, genç kızı bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı 4
Zanlının polisteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin, astronotlarının spor yapması için yapay zeka kullanacakÇin, astronotlarının spor yapması için yapay zeka kullanacak
Parkta acı olay! Bir anda fenalaşarak hayatını kaybettiParkta acı olay! Bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vedat Muriqi, Barcelona kalecisini tekmesiyle yere serdi! Maçın hakemine ağır tepki var

Vedat Muriqi, Barcelona kalecisini tekmesiyle yere serdi! Maçın hakemine ağır tepki var

Lüks yaşamıyla gündem olan avukat Cem Duman gözaltına alındı

Lüks yaşamıyla gündem olan avukat Cem Duman gözaltına alındı

Çanakkale'de boşaltılan köylerin sayısı 5'e yükseldi

Çanakkale'de boşaltılan köylerin sayısı 5'e yükseldi

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

Alaska'daki Trump-Putin zirvesi sonrası dikkat çeken iddia

Alaska'daki Trump-Putin zirvesi sonrası dikkat çeken iddia

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.