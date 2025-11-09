HABER


Evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu! Cenazesi toprağa verildi

Zonguldak'ta evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan yaşlı adamın cenazesi toprağa verildi.



Yeşil Mahalle Gölbaşı Sokak'ta bir apartmandaki dairesinde dün yakınları tarafından bıçaklanmış halde ölü bulunan Burhanettin Şen'in (75) Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Kilimli Merkez Camisi'ne getirilen Şen'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Güntepe Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Bu arada, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında apartmanın güvenlik kamerası kayıtları polis tarafından incelemeye alındı.

Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edilen Şen'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak cenaze
