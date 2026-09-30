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Evinde kaçak içki üretmek için damıtma sistemi kuran şüpheli yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda yüzlerce litre kaçak alkol ile damıtma sistemi ele geçirildi.

Evinde kaçak içki üretmek için damıtma sistemi kuran şüpheli yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı.

EVDE KAÇAK İÇKİ ÜRETİYORDU

Ekipler, Odunpazarı ilçesinde tespit edilen şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 296 litre şarap, 118 litre bira, 60 litre etil alkol, 20 litre kaçak/sahte viski, 10,8 kilogram bira kiti ile alkol üretiminde kullanılan 4 adet ölçüm derecesi, 1 adet ölçekli kazan, 1 adet damıtma sistemi ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir içki kaçak
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