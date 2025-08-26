HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Evinde ölü bulunan üniversiteli Helin'in son mesajı ortaya çıktı!

İstanbul Beşiktaş’ta bir evde tek başına yaşayan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Helin Uçar evinde ölü bulunmuştu. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken yeni bir detay da ortaya çıktı. Uçar’ın birlikte yaşadığı klinik psikolog ev arkadaşının kısa bir süre önce iş yeri açıp evden ayrıldığı ortaya çıktı. Uçar’ın ölmeden hemen önce bir arkadaşına mesaj attığı iddia edildi.

Evinde ölü bulunan üniversiteli Helin'in son mesajı ortaya çıktı!
Cansu Akalp

Edinilen bilgiye göre, iç mimarlık bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Helin Uçar'dan (24) haber alamayan yakınları İstanbul'a geldi. Çilingirle girilen evde genç kız yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evinde ölü bulunan üniversiteli Helin in son mesajı ortaya çıktı! 1

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Helin’in şüpheli ölümünü araştıran polis, yeni bir detaya ulaştı.

"SORUNLARIM VAR" DİYE MESAJ ATTI!

İntihar ettiği değerlendirilen genç kızın yakın bir arkadaşına, “Sorunlarım var” diye mesaj attığı ortaya çıktı.

CENAZESİ AMASYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Helin Uçar'ın cenazesi, tüm adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Uçar'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde defnedildi.

Evinde ölü bulunan üniversiteli Helin in son mesajı ortaya çıktı! 2

KOMŞULAR HELİN'İ ANLATTI

Olayla ilgili ifadesine başvurulan komşular, Helin Uçar'ı sessiz ve sakin bir kişilik olarak tanımladı. Soruşturma, otopsi raporunun açıklanmasının ardından yeni bir boyut kazanabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"
İstanbul'da kaçak pırlanta operasyonu! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da kaçak pırlanta operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Anahtar Kelimeler:
Çilingir İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

Bolu İl Müftüsü yaptığı paylaşım sonrası 'dinsizlikle' suçlandı! 'Beni kafir saydılar' diyerek tepki gösterdi

Bolu İl Müftüsü yaptığı paylaşım sonrası 'dinsizlikle' suçlandı! 'Beni kafir saydılar' diyerek tepki gösterdi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

'Türkiye ziyaretinin belgeleri havalimanı tuvaletinde unutuldu!'

'Türkiye ziyaretinin belgeleri havalimanı tuvaletinde unutuldu!'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.