Evinde ölü bulunan üniversiteli Helin'in son mesajı ortaya çıktı!

Edinilen bilgiye göre, iç mimarlık bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Helin Uçar'dan (24) haber alamayan yakınları İstanbul'a geldi. Çilingirle girilen evde genç kız yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Helin’in şüpheli ölümünü araştıran polis, yeni bir detaya ulaştı.

"SORUNLARIM VAR" DİYE MESAJ ATTI!

İntihar ettiği değerlendirilen genç kızın yakın bir arkadaşına, “Sorunlarım var” diye mesaj attığı ortaya çıktı.

CENAZESİ AMASYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Helin Uçar'ın cenazesi, tüm adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Uçar'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde defnedildi.

KOMŞULAR HELİN'İ ANLATTI

Olayla ilgili ifadesine başvurulan komşular, Helin Uçar'ı sessiz ve sakin bir kişilik olarak tanımladı. Soruşturma, otopsi raporunun açıklanmasının ardından yeni bir boyut kazanabilir.