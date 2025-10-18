Evinde sahte içki ve ruhsatsız silahlarla yakalanan şüpheliye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Dedetaşı Mahallesi'nde yaşayan E.Y.'nin evinde sahte içki bulundurduğunu belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 110 şişe sahte viski, 28 şişe sahte rakı, 7 boş alkol şişesi, 109 sahte bandrol ve 21 boş viski etiketi ele geçirildi. Ayrıca evde ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği, 9 mermi ve 128 fişek bulundu. Operasyonda ele geçirilen sahte içkiler ile silah ve mühimmatlara jandarma tarafından el konuldu.

Gözaltına alınan E.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır