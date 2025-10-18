HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Evinde sahte içki ve ruhsatsız silahlarla yakalanan şüpheliye gözaltı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarmanın evine düzenlediği operasyonda evinde sahte içki ve ruhsatsız silah ele geçirilen E.Y. (37), gözaltına alındı.

Evinde sahte içki ve ruhsatsız silahlarla yakalanan şüpheliye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Dedetaşı Mahallesi'nde yaşayan E.Y.'nin evinde sahte içki bulundurduğunu belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 110 şişe sahte viski, 28 şişe sahte rakı, 7 boş alkol şişesi, 109 sahte bandrol ve 21 boş viski etiketi ele geçirildi. Ayrıca evde ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği, 9 mermi ve 128 fişek bulundu. Operasyonda ele geçirilen sahte içkiler ile silah ve mühimmatlara jandarma tarafından el konuldu.

Gözaltına alınan E.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla'da FETÖ operasyonunda 11 kişi tutuklandıMuğla'da FETÖ operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Ordu’da halı sahada rahatsızlanan üniversiteli genç hayatını kaybettiOrdu’da halı sahada rahatsızlanan üniversiteli genç hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Manisa Salihli sahte içki ruhsatsız silah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.