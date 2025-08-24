Evinde ve ofisinde arama yapıldı! Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

MKE'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı olan Avukat İsmet Sayhan, MKE tarafından yapılan suç duyurusunun ardından gözaltına alındı.

EVİNDE VE İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Sözcü'nün haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Sayhan'a 'suç örgütüne üye olmak' ve 'casusluk' suçlamaları yöneltildi. Evinde ve avukatlık ofisinde aramalar yapılan Sayhan, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

ASKERİ SÖZLEŞMELERİ WHATSAPP'TAN PAYLAŞMIŞTI

MKE'nin bütün süreçlerine hakim olan Sayhan, MKE’nin şikayeti üzerine kamu ihalelerinden men edilen ASSAN'da avukat olarak işe başlayarak yeniden gündem olmuştu. Sayhan, ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsünü yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaşmış ve kısa sürede paylaşımını fark ederek silmişti.