HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Evinden 20 kamyon çöp çıkarılan yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde evinden kamyonlar dolusu çöp çıkartılan ve tamir için çıktığı ambarın çatısından düşerek hayatını kaybeden 76 yaşındaki adam, son yolculuğuna uğurlandı.17 Şubat’ta Yeni Mahalle’de Tosun’a ait olduğu öğrenilen evde, vatandaşların ihbarı üzerine ekipler inceleme başlattı.

Evinden 20 kamyon çöp çıkarılan yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde evinden kamyonlar dolusu çöp çıkartılan ve tamir için çıktığı ambarın çatısından düşerek hayatını kaybeden 76 yaşındaki adam, son yolculuğuna uğurlandı.

17 Şubat’ta Yeni Mahalle’de Tosun’a ait olduğu öğrenilen evde, vatandaşların ihbarı üzerine ekipler inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde iki katlı evin alt katının tamamen çöplerle dolu olduğu tespit edildi. Belediye ekipleri, ev ve bahçede biriken atıkları iş makinesi ve kamyonlar eşliğinde tahliye etti. Çalışma süresince polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de muhtemel durumlara karşı hazır bekledi. 18 Şubat’ta devam eden çalışmalarda yaklaşık 20 kamyon çöp çıkarıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Evinden kamyon kamyon çöp çıkartılan 76 yaşındaki Tosun, İnönü Mahallesi’nde bulunan bir ambarın çatısını tamir etmek istediği sırada düşerek ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında Tosun’un cenazesi yakınlarına teslim edilerek Ulu Camii’ne getirildi. Burada ikindi ezanı sonrasında kılınan namazın ardından Tosun’un cenazesi toprağa verildi.

Evinden 20 kamyon çöp çıkarılan yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı 1

Evinden 20 kamyon çöp çıkarılan yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı 2

Evinden 20 kamyon çöp çıkarılan yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı 3

Evinden 20 kamyon çöp çıkarılan yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran duyurdu: "Ülke dışına çıkarılmayacak"İran duyurdu: "Ülke dışına çıkarılmayacak"
Van'da trafik kazası: 3 yaralıVan'da trafik kazası: 3 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.