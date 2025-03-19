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  4. Evini sattı, tüm parasını Gazze için bağışladı!

Evini sattı, tüm parasını Gazze için bağışladı!

19.03.2025 22:41
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İsrail katliamlarına devam ederken Türkiye'den de Gazze'ye yardımlar gitmeye devam ediyor. Son yardım örneği ise Elazığ’da yaşandı. Bir hayırsever vatandaş, Gazze’deki mazlumlara destek olmak amacıyla bir dairesini satarak Yetimler Vakfı’na bağışladı.

Evini sattı, tüm parasını Gazze için bağışladı!

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaşanan insani dram karşısında, Türkiye’deki hayırseverler desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu desteklerin en anlamlı örneklerinden biri de Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde yaşayan Osman Düzgün’den geldi. Dairesini satan Düzgün, elde ettiği geliri Gazze’deki mazlumlara ulaştırılmak üzere Yetimler Vakfı’na bağışladı.

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"KARDEŞLERİMİZE UMUT OLSUN"

Vakfın Kovancılar Temsilcisi Muhammet Kılınç, "Terör devleti İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ortaya çıkan insani dram Türkiye’deki hayırsever kardeşlerimizi harekete geçiriyor. Bu bağlamda Osman Düzgün, Gazze’ye destek amacıyla büyük bir fedakarlık göstererek bir dairesini satıp vakfımıza teslim etti. Bu tür bağışlar Gazze’deki kardeşlerimize umut olsun" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Gazze
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