Evinin bahçesinde define arayan şahıs, 40 metre derinlik ve 3 metre genişlikte kuyu açtı

Hatay'da define aramak için evinin bahçesine 40 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde kuyu açan şahıs yakayı ele verdi. İçerisinde elektrik ve havalandırma düzenekleri kurulu olan define kuyusu görüntülendi.

Evinin bahçesinde define arayan şahıs, 40 metre derinlik ve 3 metre genişlikte kuyu açtı

Olay, Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan C.K. isimli şahsın evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.

DEFİNE İÇİN 40 METRELİK KUYU AÇTI

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Payas İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince kültür ve tabiat eşyalarına yönelik kaçakçılık suçları ile ilgili yapılan saha çalışması yapıldı. Şüpheli şahsın ikametinde ve arazisinde ve bahçesinde yapılan aramalarda, elektrik ve havalandırma düzenekleri kurulu olan yaklaşık 40 metre derinlikte ve 3 metre genişliğinde tünel, ve belli bir genişlik ve yükseklikte çukur tespit edildi.

JANDARMA VE AFAD TÜNELDE İNCELEME YAPACAK

Olay yerinde; yük taşıyıcı vinç, jeneratör, gaz maskesi ve filtresi, dedektör, tarihi eser arama çubuğu, kırıcı, çok sayıda kazma, kürek, halat ve elektrik kablosu ele geçirildi. Tünel ve çukurlarda Jandarma görevlileri ile AFAD ekipleri birlikte arama faaliyetleri yapılacağı ve tünelin içerisinin tespit edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili şüpheli C.K. isimli şahıs "izinsiz kazı yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA

