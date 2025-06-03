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Evinin önünde oyun oynarken bir anda kayboldu! Küçük Eylül'den 6 saat sonra haber geldi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan Eylül Kaplan (4), ekiplerin başlattığı arama çalışmasının ardından 6 saat sonra, 2 kilometre uzaklıktaki akrabasının evinde bulundu.

Evinin önünde oyun oynarken bir anda kayboldu! Küçük Eylül'den 6 saat sonra haber geldi
Begüm Özkaynak

Olay, saat 11.00 sıralarında Yatağan'ın Akgedik Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer- Bedia Kaplan çifti, evin önünde oynayan kızları Eylül'ü göremeyince çevrede arama yaptı.

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Sonuç alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği sevk edildi.

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EVİNDEN 2 KİLOMETRE UZAKLIKTAKI BİR AKRABASININ EVİNDE OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Arama çalışmalarına jandarmanın iz takip köpeği de katıldı. Çalışmalar sürerken Kaplan ailesinin evlerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir akrabası, aileye çocuğun yanına geldiğini bildirdi. Ekiplere teslim edilen ve sağlık durumu iyi olan Eylül, tedbir amaçlı Yatağan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Eylül Kaplan, burada yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

(DHA)

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Muğla Oyun
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