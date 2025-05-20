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Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Sümer (43) hayatını kaybetti.

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü!

Olay, gece saatlerinde Dikili Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Sümer, evinin önünde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sümer, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet Sümer’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Sümer’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Şanlıurfa
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