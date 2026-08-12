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Evinin önüne gelen yaralı leyleğe sahip çıktı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde evinin önüne gelen kanadından yaralı leyleğe sahip çıkan vatandaş, ekipler gelene kadar leyleğin yarasına pansuman yaparak yiyecek ve su verdi.

Evinin önüne gelen yaralı leyleğe sahip çıktı

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Gümüşköy Abacılar Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Göllü, evinin önüne gelen leyleğin kanadından yaralı olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Göllü, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri gelene kadar yaralı leyleğin kanadına kendi imkanlarıyla pansuman yaptı, yiyecek ve su vererek bakımını üstlendi.

Evinin önüne gelen yaralı leyleğe sahip çıktı 1

Yaralı leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim eden Göllü, "Leyleğimizi devletimizin şefkatli ellerine teslim ediyoruz" dedi.

Ekipler tarafından teslim alınarak tedavi altına alınan leyleğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı açıklandı.

Evinin önüne gelen yaralı leyleğe sahip çıktı 2

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
leylek
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