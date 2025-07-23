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Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

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Hatay'da kahreden olay! Bir baba ile oğlu motosikletle seyir halinde giderken tartışmaya başladı. Baba motosikleti sağa çekerek evladını önce kovaladı sonra yere düşürüp defalarca bıçakladı. 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Hatay'da babası tarafından defalarca bıçaklanan genç hayatını kaybetti. Babanın, evladını bıçakladığı korku dolu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada 1

SEYİR HALİNDEYKEN TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Zeki V., 31 ALM 46 plakalı motosikletle seyir halindeyken kasa kısmında bulunan 22 yaşındaki oğlu Mehmet V. ile tartışmaya başladı.

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada 2

MOTOSİKLETİ DURDURDU! DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışma büyüyünce baba, motosikleti yol kenarında durdurdu ve oğlunu defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet V., kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada 3

BABA GÖZALTINDA!

Olayın ardından baba Zeki V., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acı olayın yaşandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada 4

Baba Zeki V., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada 5

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada 6

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada 7

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada 8
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Dörtyol baba
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