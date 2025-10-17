HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Evlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'da polisin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda toplam 500 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ile yakalanan Mehmet Şirin Yavuzkılıç (45) ile Mahir Nas (38) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Evlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Evlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı 1

ŞÜPHELİLER YAVUZKILIÇ VE NAS GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Mehmet Şirin Yavuzkılıç ile Mahir Nas’ın ev ve otomobillerinde arama yapıldı. Aramalarda toplam 500 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler Yavuzkılıç ve Nas gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’da menfezde cesetleri bulunan 2 arkadaş toprağa verildiHatay’da menfezde cesetleri bulunan 2 arkadaş toprağa verildi
Korgeneral İlkay Altındağ Şam'ı ziyaret ettiKorgeneral İlkay Altındağ Şam'ı ziyaret etti

Anahtar Kelimeler:
Aydın uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.