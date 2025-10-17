Evlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER YAVUZKILIÇ VE NAS GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Mehmet Şirin Yavuzkılıç ile Mahir Nas’ın ev ve otomobillerinde arama yapıldı. Aramalarda toplam 500 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler Yavuzkılıç ve Nas gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

