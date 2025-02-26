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Evliliğiyle gündem olan İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'na avukatıyla geldi!

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
26.02.2025 15:00
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87 yaşındaki ünlü iş insanı İnan Kıraç 2024 yılının aralık ayında bir evlilik yapmış kızı İpek Kıraç ise bu evliliğe karşı çıkarak iptali için dava açmıştı. Kıraç bugün akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ünlü iş insanına avukatı eşlik etti. Kıraç kurumda 2,5 saat kaldı.

Evliliğiyle gündem olan İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'na avukatıyla geldi!

İş insanı İnan Kıraç'ın, 2024'ün Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından kızı İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunarak babasının evliliğinin iptalini istedi. Mahkeme bunun üzerine Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar vermişti. Kıraç sabah saatlerinde avukatı eşliğinde Adli Tıp Kurumu'na geldi. Yaklaşık 2.5 saat içeride kalan Kıraç geldiği araçla Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

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KIZI İTİRAZ ETMİŞTİ

Aralık 2024'te Emine Alangoya (75) ile evlenen İnan Kıraç'ın (87) kızı İpek Kıraç İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne evliliğin iptali için başvuruda bulundu. İpek Kıraç evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir hastaneden verilen raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Mahkeme bunun üzerine, 'Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair' inceleme yapılması için Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.

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AVUKATI EŞLİĞİNDE GELDİ

5 Şubat Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'nda bulunması için tarih verilen Kıraç mahkemeye mazeret dilekçesi sundu. Bunun üzerine mahkeme İnan Kıraç'ın 26 Şubat Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'na gitmesine karar verdi. Kıraç sabah saatlerinde avukatı eşliğinde Adli Tıp Kurumu'na geldi.

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2.5 SAAT İÇERİDE KALDI

Aracıyla kuruma gelen Kıraç yaklaşık 2.5 saat boyunca içeride kaldı. Kıraç ve avukatı geldikleri araçla öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayeneden sonra konuyla ilgili rapor hazırlanması bekleniyor.

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