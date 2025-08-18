HABER

Evlilik cüzdanımız kayboldu, ne yapmalıyım? Evlilik cüzdanı kaybolursa ne yapılmalı?

Resmi nikah ile evlenen herkese evlilik cüzdanı verilmektedir. Belli ücretler yetkili kuruluşlara yatırılarak ve gerekli belgeler tamamlanarak evlilik cüzdanı alınabilmektedir. Evlilik cüzdanı kayıp ya da yıpranma gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak yenilenebilir.

Ferhan Petek

İki kişinin nikah akdi ile oluşturduğu evlilik kurumunda evliliğin resmi olarak kayıt altına alınmasının bir şartı da evlilik cüzdanıdır. Evlilik cüzdanı bazı yargı yetkisi alanlarında iki kişinin evlilik töreni, nikah akdi ile resmi olarak evlendiğini kanıtlamaktadır. Resmi bir belge olan ve evlilik izin belgesinin de söz konusu olmadığı yerlerde de geçerli olan evlilik cüzdanı evliliğin resmen kurulduğunu gösterir. Aynı zamanda evlilik için izin verildiğinin de bir kanıtı olarak kabul edilmektedir. Çünkü evlilik cüzdanı alana ve nikah kıyılana kadarki süreçte çiftlerden sağlıktan, adli kayda birçok belge ile durumlarını ispatlaması ve evlilikleri için hiçbir engel olmadığının kanıtlanması istenir.

Evlilik cüzdanımız kayboldu, ne yapmalıyım?

İlk kez evlilik cüzdanı alınacaksa bazı belgelerin tamamlanmış ve yetkili kurumlara teslim edilmesi gerekmektedir. Gerekli olan belgeler şu şekildedir:

  • Evlenecek olan kişilerin her birine ait olan kimlikler
  • Nüfus kayıt örnekleri
  • Sağlık raporları
  • Son 6 ay içinde çekilmiş olan vesikalık fotoğraf
  • Evlenme ehliyet belgesi

Kişiler, çiftler nikah akdi ile aldıkları evlilik cüzdanlarını çeşitli nedenlere bağlı olarak yenilemek gereksinimi duyabilmektedirler. Bu durumun farklı nedenleri olabilmektedir. Uluslararası alanda kabul gören evlilik cüzdanını yenilemek için bazı işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Kayıp nedeni ile evlilik cüzdanı yenileme işlemi yapılacaksa şu adımlar takip edilmelidir:

  • Uluslararası aile cüzdanı talep belgesi oluşturulmalıdır.
  • Eşlerin her birine ait olan ikişer adet fotoğraf ile birlikte ikamet edilen yerdeki il ve ilçe nüfus müdürlüğüne şahsen başvuru yapılmalıdır.

Evlilik cüzdanı kaybolursa ne yapılmalıdır?

Evlilik cüzdanı kaybolduğu zaman yapılacak öncelikli işlem yetkili kuruma başvuru yapılarak yeniden evlilik cüzdanı çıkartılmasıdır. Nüfus kağıdı ya da aile cüzdanı kaybolduğu zaman bağlı olunan muhtarlığa gidilerek işlem yapılması gerekir. Yapılan başvuruların ardından yeni evlilik cüzdanı çıkartılır. Yeni evlilik cüzdanı 2 ya da 5 gün arasında kişiye teslim edilir.

Kişiler evlilik cüzdanlarını kaybettikleri zaman ilk olarak evliliğin kayıt edildiği nüfus müdürlüğüne gitmelidir. Nüfus müdürlüğü kişilere yeni bir evlilik cüzdanı düzenler. Başvuru işlemi yapılmadan önce de gerekli olan belgelerin hazırlanmış olması gerekmektedir. Bunun için şu belgeler gerekir:

  • Evlilik cüzdanı talep dilekçesi
  • İki kişinin de kimlik kartı
  • Fotoğraflar
  • Evlilik kayıt örnekleri
Anahtar Kelimeler:
evlilik aile cüzdan edevlet
