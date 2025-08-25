Evlilik sonrası soyadı ve kimlik değişikliği nasıl yapılır? Evlilik sonrası soyadı ve kimlik değişimi

Evlenme kararı almış olan çiftleri evlilik telaşı ve yeni bir yuva kurmanın heyecanı dışında birçok işlem de beklemektedir. Sağlık kontrollerinden adli sicil raporlamalarına birçok farklı resmi işlem, evlilik akdi gerçekleştirilmeden önce tamamlanmak zorundadır. Evlendikten sonra ise kimlikte ve çeşitli belgelerde bazı değişikliklerin yapılması gerekli olmaktadır.

Evlenmek üzere olan çiftler nikah gününden önce ya da nikah için başvuru yapmadan bazı şartları yerine getirmekle yükümlüdürler. Nikah için başvuru yapan çiftlerin resmi olarak ya da başka herhangi bir nedene bağlı olarak evlenme konusunda bir engelleri olmadığını kanıtlamaları gerekmektedir. Bu yüzden de yetkili kurumlar çiftlerden bazı belgeler isterler.

Tüm işlemler tamamlandıktan ve nikah akdi gerçekleştikten sonra da çiftlerin yapmakla yükümlü olduğu bazı sorumluluklar bulunmaktadır. Kimlik değiştirme de bu gerekliliklerden ve sorumluluklardan biridir. Kimlik güncellemesi ve yenilenmesi evlilik gerçekleştikten hemen sonra belli süreler içinde yapılmalıdır.

Evlilik sonrası soyadı ve kimlik değişikliği nasıl yapılır?

Evlendikten sonra çiftlerin her biri kimlik değiştirmek zorundadır. Bu amaçla ilgili resmi kurumlardan randevu alınmalı ve işlem yapılmalıdır. Nikah olduktan sonra yapılması gereken resmi işlemler şunlardır:

Ehliyet yenileme

İkametgah yenileme

Pasaport yenileme

İş yerine verilmesi gereken belgeler

Kimlik yenileme

Aile hekimi değişikliği

Evlenme işleminin ardından kimlik yenilemek yapılması gereken ilk işlemdir ve belirlenmiş resmi süre içinde gerçekleştirilmelidir. Eskisi gibi soyadı değişikliği ise 2023 yılında yayımlanan Resmi Gazete'de açıklandığından bu yana zorunlu olmaktan çıkmıştır. Yeni kimliklerde medeni durum yazmamasına rağmen kadınlar istedikleri takdirde kimliklerini eşlerinin soyadını kullanarak yenileyebilmektedirler. Bu tercih tamamen kişiye bağlı olarak yapılmaktadır. Kimlik değişikliği işlemi için bazı belgeler de gerekmektedir. Şu belgeler hazırlanılarak kimlik yenileme işlemi için başvuru yapılabilir:

Kimlik ya da kimlik yerine kullanılabilen resmi geçerliliği olan belge

Uluslararası alanda geçerliliği bulunan aile cüzdanı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kart yenileme için gerekli olan ücretin yatırıldığını kanıtlayan belge

Kimlik yenileme işlemi için öncelikli olarak ilgili kurumdan randevu alınması gerekir. Randevular e-Devlet sistemi üzerinden ya da telefon ile ALO 199 numarası aranarak alınabilmektedir. Alınan randevu günü ve saatinden önce istenen belgeler tamamlanmalı ve ödenmesi gereken güncel tutar anlaşmalı bankalara yatırılmış olmalıdır.

Soyadı değişikliği tercihe bağlı olarak yapılabilirken evlendikten sonra kimlik değişikliği zorunlu bir resmi işlemdir. işlem için evlendikten hemen sonra başvuru yapılması gerekir. Belirlenen süre ise 10 gündür. 10 gün içinde nikahın kıyıldığı yetkili resmi kurum nüfus müdürlüğüne bilgilendirme yapar ve nikah kıyıldıktan 10 gün sonra nüfus müdürlüğüne gidilerek kimlik yenileme işlemi yapılmalıdır.