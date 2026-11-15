HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Evlilik vaadiyle başlayan tuzakta 1 milyon 914 bin TL dolandırıldı: 15 ilde operasyon

Tekirdağ’da sosyal medya üzerinden tanıştığı Bulgaristan uyruklu kadınla evlenmek isteyen yaşlı vatandaş, evlilik vaadiyle başlayan dolandırıcılık ve şantaj tuzağına düşerek 1 milyon 914 bin TL dolandırıldı. Olayla ilgili 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Evlilik vaadiyle başlayan tuzakta 1 milyon 914 bin TL dolandırıldı: 15 ilde operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Bulgaristan’da yaşayan Bulgaristan uyruklu bir kadınla tanışan yaşlı vatandaşın şikâyeti üzerine çalışma başlatıldı.
Soruşturmada şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşa evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığını söyledikleri belirlendi. Şüphelilerin, gizli bir operasyon yürütüldüğünü ve vatandaşın bu operasyona destek vermesi gerektiğini öne sürerek korku oluşturdukları tespit edildi.

724 milyon TL’lik para trafiği
Şüphelilerin şantaj ve çeşitli vaatlerle yönlendirdikleri vatandaşa farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin TL gönderttikleri ortaya çıkarıldı.
Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise dolandırıcılık suçları kapsamında toplam 724 milyon TL finansal işlem hacmi tespit edildi. Suçtan elde edilen paraların kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesapları aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı belirlendi.

15 ilde eş zamanlı operasyon
Şüphelilerin yakalanması amacıyla 9 Kasım 2026 tarihinde 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli nitelikli dolandırıcılık ve şantaj suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililerden vatandaşlara uyarı
Yetkililer, vatandaşları evlilik, yatırım ve kazanç vaadiyle kandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Evlilik vaadiyle başlayan tuzakta 1 milyon 914 bin TL dolandırıldı: 15 ilde operasyon 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize'de heyelan meydana geldiRize'de heyelan meydana geldi
Kayadan düşen şahıs ekipler tarafından kurtarıldıKayadan düşen şahıs ekipler tarafından kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Trabzonspor'un eski yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Trabzonspor'un eski yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

Bakan Şimşek emekliler için tarih verdi

Bakan Şimşek emekliler için tarih verdi

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.