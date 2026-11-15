Evlilik vaadiyle başlayan tuzakta 1 milyon 914 bin TL dolandırıldı: 15 ilde operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Bulgaristan’da yaşayan Bulgaristan uyruklu bir kadınla tanışan yaşlı vatandaşın şikâyeti üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturmada şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşa evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığını söyledikleri belirlendi. Şüphelilerin, gizli bir operasyon yürütüldüğünü ve vatandaşın bu operasyona destek vermesi gerektiğini öne sürerek korku oluşturdukları tespit edildi.

724 milyon TL’lik para trafiği

Şüphelilerin şantaj ve çeşitli vaatlerle yönlendirdikleri vatandaşa farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin TL gönderttikleri ortaya çıkarıldı.

Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise dolandırıcılık suçları kapsamında toplam 724 milyon TL finansal işlem hacmi tespit edildi. Suçtan elde edilen paraların kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesapları aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı belirlendi.

15 ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 9 Kasım 2026 tarihinde 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli nitelikli dolandırıcılık ve şantaj suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililerden vatandaşlara uyarı

Yetkililer, vatandaşları evlilik, yatırım ve kazanç vaadiyle kandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır