HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Excel'de yüzde hesaplama nasıl yapılır? Excel'de yüzde hesaplama yöntemleri

Bilgisayarların temel fonksiyonları matematiksel ve istatistiksel işlemleri kullanıcılar açısından kolaylaştırmaktır. Microsoft Excel programı da kullanıcılarına karmaşık gelebilen "yüzde hesaplama" işleminde kolaylık sunar.

Excel'de yüzde hesaplama nasıl yapılır? Excel'de yüzde hesaplama yöntemleri
Doğukan Bayrak

Microsoft Office programları kariyer, eğitim ve kişisel hayatta kullanılmaktadır. Günümüzde artık "temel bilgisayar becerisi" olarak değerlendirilir. Office programlarından en pratiklerinden birisi de Microsoft Excel olarak öne çıkar. Microsoft Excel ile matematiksel ve istatistiksel hesaplamaları yapıp analiz etmek mümkündür. Deney ortamları, eğitim elemanları, öğrenciler ve profesyonellerin en sık kullandığı Microsoft Excel özelliklerinden birisi de yüzde hesaplamadır. Microsoft Excel'de yüzde hesaplama ile not ortalamalarından satış raporlarını analiz etmeye dek birçok işlem mümkündür.

Microsoft Excel'de yüzde hesaplama nedir, nasıl yapılır?

Yüzde kavramı, bir değerin 100 üzerinden oranını belirtir. Excel basitçe verilen herhangi bir sayının 100 üzerinden oranını belirtir. Tabii bu sayı 100 ile sınırlı değildir; herhangi bir birimin 100'de oranıdır.

Microsoft Excel'de bir hücreyi yüzdelik olarak hesaplamak için öncelikle hücreye tıklayın. Sağ tıklayarak "hücreyi biçimlendir" seçeneğini açın. Açılan sekmeden sayı kategorisini bulun ve "yüzdeyi" seçin. Gireceğiniz değer yüzde hesabına göre size sunulacaktır.

Microsoft Excel'de yüzde hesaplamasında yapılabilecek işlemler

Yüzde hesaplamasında en çok kullanılan işlemlerden birisi indirim veya fiyat artışıdır. Örneğin 400 TL'lik bir ürün %20 indirimde. Hücreye gelerek ilgili değerleri girin. İndirimli tutar için formül "400 '20% = 80 TL şeklinde olacaktır. Yeni fiyat için formül "400-(400'20)= 320 TL olarak hesaplanır. Öte yandan maaşa zam oranını da hesaplayabilirsiniz. Örneğin %20'lik bir zam için EskiMaaş120% ya da =EskiMaaş(1+10%) işaretleyerek işlem yapabilirsiniz.

Bir diğer işlem de iki değer arasındaki farkı hesaplamadır. Eski yıldaki ciro ile bu yıldaki farkı hesaplamak için "(YeniEski-Eski)/Eski" formülünü kullanabilirsiniz. Öğrenciler ve performans değerlendirmesi hazırlayanlar not ve performans yüzdesini kolayca hazırlayabilir. Formül olarak = 40/50 kullanarak %80 başarı oranına ulaşabilirsiniz.

Bir değerin oranını bulmak için bölme işareti kullanılmaktadır. Excel'de iki değer arasındaki farkın yüzdesini bulmak için şu formül kullanılır:

(Yeni - Eski)/Eski.

Örneğin eski değer 500 ve yeni değer 650 ise formül = (650-500)/500 olacaktır. Sonuç olarak 0,3'ün yüzlük oranlanmasıyla %30 olarak sunulur.

Excel'deki karmaşık olan bir işlemi kolaylaştıran fonksiyonlardan birisi de "EĞER" işlemidir. Şarta bağlı senaryolarda kullanılabilir. Örneğin şarta bağlı prim hedeflerinde %20 prim veya %0 prim ihtimali mevcutsa; EĞER(Satış>Hedef;Satış*20%;0) tuşlayabilirsiniz.

Excel'de yüzde hesaplama işlemi yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Microsoft Excel'de "%" işaretini doğrudan yazabilirsiniz. Excel'de %20 yazıldığında otomatik olarak 0,20 değeri kabul edilir.

Microsoft Excel'de işlemleriniz sırasında mevcut hücre formatını kontrol etmelisiniz. Eğer sonuç kısmında "0,2" görünüyorsa hücre biçimlendirmesini ayarlardan "yüzdeye" döndürmeniz gerekmektedir. Uzun ondalık sayılar istemiyorsanız yapacağınız işlem basittir. Yuvarlama özelliği ile =YUVARLA(Formül:2) yazarak sayılar yuvarlanabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ters yönden gelen elektrikli bisiklet kazaya neden oldu: 3 yaralıTers yönden gelen elektrikli bisiklet kazaya neden oldu: 3 yaralı
Van’da tarıma destek: 3 yılda 11 bin 322 ton tohum dağıtıldıVan’da tarıma destek: 3 yılda 11 bin 322 ton tohum dağıtıldı

Anahtar Kelimeler:
Microsoft Office yüzde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.