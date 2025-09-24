Excel'de yüzde hesaplama nasıl yapılır? Excel'de yüzde hesaplama yöntemleri

Microsoft Office programları kariyer, eğitim ve kişisel hayatta kullanılmaktadır. Günümüzde artık "temel bilgisayar becerisi" olarak değerlendirilir. Office programlarından en pratiklerinden birisi de Microsoft Excel olarak öne çıkar. Microsoft Excel ile matematiksel ve istatistiksel hesaplamaları yapıp analiz etmek mümkündür. Deney ortamları, eğitim elemanları, öğrenciler ve profesyonellerin en sık kullandığı Microsoft Excel özelliklerinden birisi de yüzde hesaplamadır. Microsoft Excel'de yüzde hesaplama ile not ortalamalarından satış raporlarını analiz etmeye dek birçok işlem mümkündür.

Microsoft Excel'de yüzde hesaplama nedir, nasıl yapılır?

Yüzde kavramı, bir değerin 100 üzerinden oranını belirtir. Excel basitçe verilen herhangi bir sayının 100 üzerinden oranını belirtir. Tabii bu sayı 100 ile sınırlı değildir; herhangi bir birimin 100'de oranıdır.

Microsoft Excel'de bir hücreyi yüzdelik olarak hesaplamak için öncelikle hücreye tıklayın. Sağ tıklayarak "hücreyi biçimlendir" seçeneğini açın. Açılan sekmeden sayı kategorisini bulun ve "yüzdeyi" seçin. Gireceğiniz değer yüzde hesabına göre size sunulacaktır.

Microsoft Excel'de yüzde hesaplamasında yapılabilecek işlemler

Yüzde hesaplamasında en çok kullanılan işlemlerden birisi indirim veya fiyat artışıdır. Örneğin 400 TL'lik bir ürün %20 indirimde. Hücreye gelerek ilgili değerleri girin. İndirimli tutar için formül "400 '20% = 80 TL şeklinde olacaktır. Yeni fiyat için formül "400-(400'20)= 320 TL olarak hesaplanır. Öte yandan maaşa zam oranını da hesaplayabilirsiniz. Örneğin %20'lik bir zam için EskiMaaş120% ya da =EskiMaaş(1+10%) işaretleyerek işlem yapabilirsiniz.

Bir diğer işlem de iki değer arasındaki farkı hesaplamadır. Eski yıldaki ciro ile bu yıldaki farkı hesaplamak için "(YeniEski-Eski)/Eski" formülünü kullanabilirsiniz. Öğrenciler ve performans değerlendirmesi hazırlayanlar not ve performans yüzdesini kolayca hazırlayabilir. Formül olarak = 40/50 kullanarak %80 başarı oranına ulaşabilirsiniz.

Bir değerin oranını bulmak için bölme işareti kullanılmaktadır. Excel'de iki değer arasındaki farkın yüzdesini bulmak için şu formül kullanılır:

(Yeni - Eski)/Eski.

Örneğin eski değer 500 ve yeni değer 650 ise formül = (650-500)/500 olacaktır. Sonuç olarak 0,3'ün yüzlük oranlanmasıyla %30 olarak sunulur.

Excel'deki karmaşık olan bir işlemi kolaylaştıran fonksiyonlardan birisi de "EĞER" işlemidir. Şarta bağlı senaryolarda kullanılabilir. Örneğin şarta bağlı prim hedeflerinde %20 prim veya %0 prim ihtimali mevcutsa; EĞER(Satış>Hedef;Satış*20%;0) tuşlayabilirsiniz.

Excel'de yüzde hesaplama işlemi yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Microsoft Excel'de "%" işaretini doğrudan yazabilirsiniz. Excel'de %20 yazıldığında otomatik olarak 0,20 değeri kabul edilir.

Microsoft Excel'de işlemleriniz sırasında mevcut hücre formatını kontrol etmelisiniz. Eğer sonuç kısmında "0,2" görünüyorsa hücre biçimlendirmesini ayarlardan "yüzdeye" döndürmeniz gerekmektedir. Uzun ondalık sayılar istemiyorsanız yapacağınız işlem basittir. Yuvarlama özelliği ile =YUVARLA(Formül:2) yazarak sayılar yuvarlanabilir.