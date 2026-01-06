HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eyüpspor, Mame Thiam ile yollarını ayırdı

Eyüpspor, 33 yaşındaki Senegalli futbolcu Mame Thiam ile yolların ayrıldığını duyurdu.Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, tecrübeli forvet oyuncusu Mame Thiam ile yollarını ayırdı.

Eyüpspor, Mame Thiam ile yollarını ayırdı

Eyüpspor, 33 yaşındaki Senegalli futbolcu Mame Thiam ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, tecrübeli forvet oyuncusu Mame Thiam ile yollarını ayırdı. Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol Süper Lig’de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için Mame Thiam’a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

Bu sezon Eyüpspor formasıyla Süper Lig’de 14 maça çıkan Thiam, 2 gol kaydetti.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ’da karaya oturan gemi kurtarıldıTekirdağ’da karaya oturan gemi kurtarıldı
Bursa’da tarihi eser operasyonu: Çok sayıda silah ve obje ele geçirildiBursa’da tarihi eser operasyonu: Çok sayıda silah ve obje ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.